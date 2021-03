Sono più che raddoppiati, 444, i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 18.625 test eseguiti (2,38%), 1 decesso

Sono più che raddoppiati, 444, i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 18.625 test eseguiti (2,38%). Salgono a 45.503 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.005.266 tamponi.

Si registra 1 nuovo decesso (1.234 in tutto). Sono 222 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), 34 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.141. I guariti sono complessivamente 29.680 (+77), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 192.

Sul territorio, dei 45.503 casi positivi complessivamente accertati, 11.455 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.072 (+35) nel Sud Sardegna, 3.784 (+60) a Oristano, 8.973 (+132) a Nuoro, 14.219 (+127) a Sassari.