Daniele Reginali (Pd): «Per il JTF, è indispensabile una cabina di regia gestita dal Centro Regionale di Programmazione»

«Il Just Transition Fund, il piano di finanziamenti europei destinati alla transizione “green” verso

produzioni sostenibili ed alla riconversione delle realtà industriali in crisi, per il quale in Italia sono state

individuate le aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente, attualmente gestito dall’assessorato dell’Industria,

continua a seguire un iter troppo lento e macchinoso, questo non consente di rispettare i tempi e le

finalità del piano stesso.»

Lo scrive, in una nota, Daniele Reginali, segretario provinciale del Partito democratico del Sulcis Iglesiente.

«Alla luce delle risorse disponibili, è di fondamentale importanza e urgenza garantire trasparenza e

partecipazione, con il contributo delle realtà produttive, del mondo del lavoro e delle rappresentanze

sindacali, per definire i piani territoriali e stabilire i progetti da presentare – conclude Daniele Reginali -.

Per questo motivo sarebbe importante che la cabina di regia di questo processo venisse direttamente

gestita dal CRP, che ha gli strumenti per seguire questo tipo di processo e dare organicità ai progetti e

al percorso che ci permetterà di reperire ingenti risorse.»