I carabinieri di Sant’Antioco hanno arrestato in flagranza un 19enne, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri di Sant’Antioco hanno arrestato in flagranza di reato B.F., un 19enne, incensurato indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri lo tenevano sotto controllo da un po’ di tempo e ieri sono passati all’azione. Nella circostanza di ieri, il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso cinque buste contenenti complessivamente 832 grammi di marijuana in boccioli essiccati, una bustina in cellophane, contenente gr. 9 di marijuana; 6 piante di marijuana, del peso complessivo di gr. 876, altezza media 60-80 cm; diverso materiale per la coltivazione della marijuana; due bilancini elettronici di precisione; una serra artigianale completa di accessori per la coltivazione della marijuana (deumidificatori, ventilatori, tubi per l’areazione, lampade alogene); una macchina termosaldante per buste di plastica; somma di denaro in contante e suddivisa in piccolo taglio pari ad € 1.055,00.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, considerata la propria attuale condizione d’incensurato, la giovane età e dei suoi problemi fisici, è stato posto in libertà, in attesa di processo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.