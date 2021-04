Domattina i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria nell’impianto di Caput Acquas

Domani, martedì 20 aprile 2021, i tecnici di Abbanoa saranno a lavoro a Carbonia per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria nell’impianto di rilancio idrico in località Caput Acquas. Dalle 8.30 alle 14.30, sarà necessario sospendere l’erogazione nelle località di Genna Corriga, Piolanas, Medau Frau e Is Pireddas. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.