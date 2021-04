Il sindaco di Santadi ha prorogato fino al 23 aprile la sospensione dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia

Il sindaco di Santadi, Massimo Impera, ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha sospeso per un ulteriore periodo l’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia di Santadi. La misura precauzionale e temporanea adottata – ha rimarcato Massimo Impera – sarà valida fino al 23 aprile compreso, salvo diverse indicazioni da parte dell’Ats, che ha disposto l’esecuzione dei tamponi molecolari sia per i docenti che per gli alunni.