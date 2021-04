I carabinieri di San Gavino Monreale hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un operaio 33enne di Marrubiu. Il giovane, alle ore 19.20 del 5 marzo scorso, nel comune di Guspini, mentre percorreva la SS126 alla guida di una Volkswagen Golf, al km 96+600 aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito dalla sede stradale. Sottoposto ad accertamenti clinici presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, era risultato positivo all’esame alcolemico con tasso di 1,67 g/l. A parte l’inevitabile informativa diretta all’autorità giudiziaria, di tali risultanze verrà informata anche la Prefettura di Cagliari, per i dovuti provvedimenti sulla patente dell’uomo che verrà quantomeno sospesa.