I carabinieri di Teulada sono venuti a capo di un episodio delittuoso risalente a due mesi fa

I carabinieri di Teulada sono riusciti a venire a capo di un episodio delittuoso risalente a qualche tempo fa. Il tutto nasce da una denuncia/querela presentata a febbraio scorso da una 60enne del luogo. La donna aveva dimenticato aperta nel cortile di casa la propria auto Fiat Punto, nell’abitacolo della quale aveva lasciato la borsetta contenente il portafoglio. Una persona dabbene se ne era accorta e si era appropriata di quest’ultimo oggetto, contenente vari effetti personali e due carte magnetiche: un bancomat ed una postepay.

Quasi immediatamente dopo qualcuno era andato a fare due prelievi presso il bancomat della filiale del Banco di Sardegna di Teulada, uno da duecento euro e uno da trecento.

Dalla visione delle immagini del sistema che monitora la postazione, i carabinieri hanno individuato il prelevante. Il suo travisamento era molto alla moda e al passo con i tempi. Indossava, infatti, una mascherina “anticovid”. In realtà, però, chiunque ne avesse avuto pregressa conoscenza avrebbe potuto confermare trattarsi di un 28enne incensurato, molto conosciuto in paese, in quanto il dispositivo di protezione individuale non ne proteggeva troppo la fisionomia. Forse con un cappuccio integrale sarebbe potuto sfuggire all’identificazione ma avrebbe dato molto nell’occhio. È stato denunciato dai militari che lo conoscevano personalmente, per quell’indebito utilizzo di una carta di credito altrui e per la ricettazione della stessa, perché è stato accertato che questa fosse nella sua disponibilità e non che fosse stato lui a rubarla dall’auto.