I militanti di CasaPound Italia hanno manifestato in mare contro l’immigrazione sulla tratta Algeria-Sardegna

I militanti di CasaPound Italia sono usciti in mare aperto con alcune imbarcazioni per monitorare la tratta migratoria che è tornata a interessare la Sardegna. Navigando tra la costa del Sulcis in direzione dell’Algeria, le barche di CasaPound hanno esposto uno striscione recante la scritta “Defend Borders”, accompagnato da bandiere tricolori e della Sardegna.

Con questa azione Casa Pound Italia intende ribadire la sacralità dei nostri confini marittimi e sostiene che non possiamo accogliere migliaia di persone che arrivano e creano problemi sanitari e di criminalità, come testimoniano le numerose risse ed evasioni al centro d’accoglienza di Monastir, in un periodo in cui gli italiani e i sardi vivono nell’insicurezza più totale sul loro futuro e in cui sono costretti a chiudere le proprie attività.