Michele Ennas (Lega): «L’approvazione della Riforma degli Enti locali è una vittoria per tutti i territori dell’isola e per i cittadini»

«L’approvazione della Riforma degli Enti locali è una vittoria per tutti i territori dell’isola e per i cittadini che vedono riconosciuta eguale dignità, trattamento e pari autonomia organizzativa ed amministrativa. La Lega ha fortemente voluto questa Riforma, specchio di rispetto per le peculiarità e particolarità di ogni area geografica, troppo spesso in sofferenza per scelte che mal si conciliavano con le esigenze reali.»

Lo ha detto Michele Ennas, consigliere regionale della Lega eletto nella circoscrizione del Sulcis Iglesiente.

«Dar vita alla nuova Provincia del Sulcis Iglesiente, così come far rinascere l’azienda sanitaria locale, era parte integrante del nostro programma, oltre ad esser stato oggetto delle richieste degli amministratori locali, con i quali ci siamo confrontati – ha concluso Michele Ennas -. Oggi possiamo dire di aver finalmente fatto un grande passo avanti nel consolidare quei principi che stanno alla base della nostra visione della società.»