Sono 328 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 4.647 test eseguiti (7,05%), 1 decesso

Sono 328 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 4.647 test eseguiti (7,05%). Salgono a 46.655 i casi dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi.

Si registra 1 nuovo decesso (1.241 in tutto). Sono 255 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), 38 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.996. I guariti sono complessivamente 30.113 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12.

Sul territorio, dei 46.655 casi positivi complessivamente accertati, 11.774 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.208 (+32) nel Sud Sardegna, 3.952 (+28) a Oristano, 9.199 (+61) a Nuoro, 14.522 (+120) a Sassari.