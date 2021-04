I carabinieri di Villacidro hanno denunciato a piede libero un disoccupato 36enne per istigazione a delinquere

Questa mattina i carabinieri di Villacidro hanno denunciato a piede libero per istigazione a delinquere, un 36enne disoccupato del luogo. L’uomo, nella giornata di ieri, aveva diffuso un videomessaggio sui più importanti social network, che ha avuto subito una grande diffusione nella cittadina del Medio Campidano, con il quale incitava i destinatari delle proprie esortazioni ad assembrarsi nelle piazze e nelle località turistiche del territorio, invitandoli espressamente a violare le normative per il contenimento della pandemia e ad opporsi con la forza ad eventuali interventi delle forze dell’ordine. Lo smartphone utilizzato per commettere il reato è stato sottoposto a sequestro probatorio penale dai carabinieri, su di esso verranno trovati i riscontri all’attività svolta dall’uomo, peraltro già ben dimostrata, che comunque non ha prodotto significativi sintomi di adesione.