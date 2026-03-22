Scontro tra due auto questo pomeriggio sulla SS 126, alle porte di Sant’Antioco

Scontro tra due auto questo pomeriggio alle porte di Sant’Antioco,. Intorno alle ore 15.00 la Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale avvenuto sulla SS 126, al km 2,500, nel territorio di Sant’Antioco. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. A bordo di una Dacia viaggiavano tre persone, un uomo e due donne, mentre sulla Fiat si trovava il solo conducente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, che ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli coinvolti, oltre a estrarre una delle due donne rimaste incastrate nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno inoltre collaborato con il personale sanitario intervenuto con ambulanze ed elicottero AREUS.

Il conducente della Fiat è stato elitrasportato all’ospedale di Cagliari, gli altri feriti sono stati trasferiti all’ospedale Sirai di Carbonia.

Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.