Dal 1° giugno, nel comune di Iglesias, sarà possibile utilizzare due applicazioni per pagare la sosta nei parcheggi in fascia blu

Dal 1° giugno, nel comune di Iglesias, sarà possibile utilizzare due applicazioni disponibili su smartphone e tablet, per pagare la sosta nei parcheggi in fascia blu.

Le APP “Easy Park” e “My Cicero”, scaricabili sugli store online per i sistemi IOS e Android, consentiranno agli utenti di gestire la sosta direttamente dal proprio smartphone, prolungandola o rendendola più breve nel tempo a seconda delle diverse esigenze, senza recarsi al veicolo per esporre il ticket.

Una volta scaricata la APP ed eseguita la registrazione, gli utenti attraverso una procedura guidata dovranno associare un metodo di pagamento, creando un portfolio online con il quale eseguire le operazioni di pagamento della sosta.

«Grazie all’utilizzo delle due APP – ha sottolineato il sindaco Mauro Usai – sarà possibile offrire un servizio più efficiente, consentendo alle persone di gestire in maniera autonoma la durata e le modalità di pagamento della propria sosta.»

«Le APP – spiega l’assessore dell’Informatizzazione Francesco Melis – non vanno a sostituire il tradizionale sistema con i ticket per pagare la sosta nelle strisce blu, ma rappresenteranno una possibilità in più per gli iglesienti e per i visitatori che arrivano in Città. Sarà utile soprattutto nei mesi estivi, anche per quanto riguarda le zone di interesse turistico come Masua. Utilizzando le APP non sarà necessario apporre il tagliando nel veicolo, con i controlli che saranno effettuati dagli ausiliari della sosta mediante un apposito terminale.»