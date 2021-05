Dopo mesi di chiusura, finalmente sabato 22 maggio verranno riaperte le porte del Complesso Nuragico di Seruci ai visitatori! Visite guidate, aperitivi al tramonto, incontro con le eccellenze locali per tornare a respirare storia, tradizione, cultura e paesaggi mozzafiato. Sabato 22 e domenica 23 ore 17.00 e 18.00 al tramonto.

Poiché all’interno del nuraghe è in fase di conclusione un intervento di consolidamento, pertanto, non è fruibile. Per questo motivo il biglietto d’ingresso sarà di 5 euro, 10 euro per visita guidata al tramonto con aperitivo.

Come da disposizioni governative, è obbligatoria la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo. La visita si terrà nel rispetto delle norme anti-covid, tra cui l’utilizzo obbligatorio della mascherina ed il distanziamento sociale.