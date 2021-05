E’ in corso un intervento delle squadre di Abbanoa per riparare un guasto alla rete idrica dal serbatoio di Sirai/Flumentepido

Il sistema di telecontrollo ha segnalato questa mattina un’anomalia nei consumi in uscita dal serbatoio Sirai-Flumentepido al servizio di alcune zone della città di Carbonia. Immediatamente sono scattate le verifiche da parte dei tecnici di Abbanoa per individuare il guasto in rete. Fino al completamento della riparazione si verificheranno cali di pressione nelle zone servite dall’impianto: Sirai Flumentepido, Is Gallus, Medau Rubiu, zona PIP e via Nazionale.

Abbanoa comunica che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.