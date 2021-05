I carabinieri di Carbonia hanno denunciato a piede libero per guida senza patente un ventenne del luogo di origine Rom

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno denunciato a piede libero per guida senza patente un ventenne del luogo di origine Rom, nato in Lombardia ma residente a Carbonia, disoccupato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato fermato a un posto di controllo dell’Arma in via Dalmazia, mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un quarantenne di Carbonia, che gliela aveva affidata. Sottoposto a controllo, i carabinieri hanno verificato come egli fosse sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, e che il mezzo è privo di copertura assicurativa. Dal momento che il giovane è recidivo per la medesima violazione nell’ultimo biennio, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca ed affidato in custodia ad una ditta specializzata del luogo, fino a quando non verranno completate le pratiche amministrative conseguenti alla procedura innescata dai militari.