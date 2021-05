I carabinieri di Carbonia hanno denunciato a piede libero tre persone per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente

Questa mattina, i carabinieri della stazione di Carbonia, con l’ausilio di due unità cinofile antidroga del Nucleo Cinofili dell’Arma di Cagliari, hanno denunciato a piede libero un 50enne disoccupato, già gravato da precedenti denunce, indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e due fratelli conviventi, uno di 30 e l’altro di 23 anni, anch’essi non impegnati in attività lavorative, indiziati del medesimo reato in concorso fra loro.

All’alba i militari hanno eseguito due distinte perquisizioni locali presso le abitazioni delle persone denunciate, dove hanno rinvenuto: nell’abitazione del primo un involucro di plastica contenente 1,07 grammi di cocaina, un secondo involucro di plastica contenente 1,21 grammi di eroina e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Presso l’abitazione dei due fratelli conviventi che non potevano esibire alcuna prescrizione medica, un blister contenente 5 pastiglie di “Targin” da 20 mg, i cui principi attivi sono l’ossicodone cloridrato ed il naloxone cloridrato, inseriti nella tabella dei medicinali denominata “Tab Med Sez”, confluita nell’allegato III bis del testo unico sugli stupefacenti, DPR 309/90, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Materiale e sostanza stupefacente rinvenuta sono stati sottoposti a sequestro, assunti in carico e custoditi presso idoneo in attesa delle analisi di laboratorio che verranno eseguite dai RIS di Cagliari.