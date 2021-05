I carabinieri di Villacidro hanno denunciato un 50enne di Iglesias per resistenza a pubblico ufficiale e guida recidiva con patente mai conseguita

Nella giornata di ieri, i carabinieri del NOR di Villacidro, hanno denunciato a piede libero ed alla Prefettura di Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale e guida recidiva con patente mai conseguita, M.G. classe 1971, residente a Iglesias, disoccupato, in quanto mentre era in sella al motociclo KYMCO XCITING 500 e transitava in agro di Villacidro, in località San Michele, nonostante i carabinieri lo avessero affiancato ed intimato più volte l’ALT con la paletta di segnalazione, aveva omesso di fermarsi e si è dato alla fuga.