Lunedì 17 maggio ripartiranno le lezioni in presenza in altre quattro scuole di Iglesias

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha disposto, con apposita ordinanza, la n. 59 di oggi 14.05.2021, dalla giornata di lunedì 17 maggio, la ripresa delle attività nelle scuole:

– Scuola Primaria di Via Roma (Istituto Comprensivo P. Allori).

– Scuola Primaria del Villaggio Operaio, con annessa n. 1 sezione della Scuola dell’Infanzia Col di Lana (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea).

– C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.

– I.I.S: I.T. Minerario “Asproni”.

Gli attualmente positivi tra i domiciliati nel comune di Iglesias, continuano a diminuire, secondo l’ultimo rilevamento sono 90. Resta invariato il numero dei pazienti ospedalizzati, 4.

Oltre alle persone positive, altre 47 si trovano precauzionalmente in quarantena.