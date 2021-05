Martedì 18 maggio, alle ore 18,00, terzo appuntamento della rassegna “Il Maggio dei Libri, in diretta sulla pagina facebook S.B.I.S.” con la scrittrice Livy Former, che presenterà il suo romanzo “Un traditore per la regina”. Il Ciliegio 2021.

Livy Former vive da diversi anni nell’isola di Sant’Antioco, un ritorno dovuto al suo DNA sardo (è nata in Sardegna da genitori sardi) a causa del quale ha lasciato Milano, città che ama e alla quale torna spesso presa da improvvisi raptus di nostalgia. Ha iniziato a scrivere seriamente una decina di anni or sono, dedicandosi soprattutto alla letteratura per bambini e ragazzi, ma ha scritto diversi testi anche per adulti e giovani adulti. Tra le sue pubblicazioni: Oltre i confini di Hìndamoor Vol. I E II Il ghiaccio nel cuore. Sant’Antioco è un’isola felice, dove trascorre il suo tempo leggendo, scrivendo, incontrando lettori, sia bambini che adulti con i libri a loro dedicati, un lavoro che le piace moltissimo, e passeggiando lungo la spiaggia con i suoi cani. Ha anche un gatto nero e un giardino perché non si fa mancare niente.

UN TRADITORE PER LA REGINA Rosalie e Antoinette si conoscono ragazzine a Strasburgo. La sguattera e la futura regina di Francia diventano amiche inseparabili. Sarà Rosalie a mettere in salvo la piccola Maria Teresa quando sua madre verrà ghigliottinata. E durante il lungo viaggio notturno verso l’Austria Rosalie ripercorrerà tutte le vicissitudini della lunga amicizia con Antoinette, una donna ingenua e sensibile, calunniata e tradita dalla vita e destinata a una fine tragica da chi avrebbe dovuto proteggerla e soprattutto da un insospettabile traditore. Le vicende della Francia rivoluzionaria sullo sfondo del profondo legame fra la sovrana e la sua intima amica, in un ritratto inedito del carattere e delle vicissitudini che hanno portato alla tragica fine di Maria Antonietta.