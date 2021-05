Mercoledì 26 maggio verrà effettuato un intervento di disinfestazione dalle blatte in alcune vie di Iglesias

Mercoledì 26 maggio, a Iglesias, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in prossimità dei pozzetti stradali di ispezione fognaria, verrà effettuato un intervento di disinfestazione dalle blatte nelle vie:

– Via Cagliari;

– Via Matteotti;

– Via Azuni;

– Via Martini;

– Via Repubblica;

– Via Pescivendoli.

Biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada; gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa; è vietato, infine, il transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.