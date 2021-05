Si è tenuto oggi, presso la sala consiliare del comune di Carbonia, un tavolo tecnico sul tema del disagio giovanile, fortemente voluto dal sindaco Paola Massidda e dall’assessore delle Politiche sociali e giovanili Loredana La Barbera.

«Questo momento storico – dichiara il sindaco Paola Massidda – ha fatto emergere dei punti di debolezza del nostro sistema, che ha perso la sua ossatura e l’autorevolezza di cui un sistema di guida sociale deve essere sempre dotato. I giovani, infatti, sono stati le prime vittime di un cambiamento epocale, che a seguito della pandemia ha estirpato i loro punti di riferimento, le loro guide, i loro strumenti di protezione sociale. Ecco perché, l’obiettivo di questo tavolo è la creazione di un Osservatorio territoriale sulle devianze giovanili permanente, che possa essere di supporto per tutta la comunità.»

L’assessore Loredana La Barbera sottolinea come «l’isolamento mette a grave rischio la tutela dei giovani. La mancanza della socialità è una forma di negazione della parte affettiva che fa parte del loro diventare adulti.

Questa mancanza va spesso a sfociare in azioni di autolesionismo, depressione, solitudine e blocco emotivo, e preoccupanti azioni quali l’aumento del fenomeno del gioco d’azzardo. Dobbiamo partire dal fare squadra con tutte le istituzioni presenti al tavolo per trovare soluzioni concrete a problemi tangibili della nostra popolazione più giovane».