Il Servizio di Endoscopia digestiva dell’ospedale Sirai di Carbonia è avviato verso una riapertura parziale (due giorni la settimana). La decisione, non ancora ufficializzata, è stata presa oggi nel corso di un incontro al quale hanno partecipato la dottoressa Giovanna Gregu, direttore dei presidi ospedalieri Sirai di Carbonia e CTO di Iglesias, e i responsabili dei reparti di Chirurgia, Medicina ed Anestesia. L’incontro si è reso necessario per affrontare la situazione di emergenza venutasi a determinare – come ampiamente prevedibile, dopo l’interruzione del Servizio decisa per carenza di personale -. Il Servizio di Endoscopia digestiva è fondamentale in un presidio nel quale devono essere garantiti gli interventi di urgenza e già nei primi giorni di interruzione sono emerse gravi emergenze, come abbiamo documentato con il caso dell’anziana di San Giovanni Suergiu ricoverata nel reparto di Medicina del Sirai al quale è stata prescritta una gastroscopia urgente giovedì 3 giugno, programmata per venerdì 11 giugno a Iglesias e poi “anticipata” a stamane.

Il ripristino parziale deciso oggi, costituisce un piccolo passo avanti, ma i problemi relativi alla carenza di personale vanno risolti, per riportare quanto prima possibile il Servizio di Endoscopia digestiva a tempo pieno all’ospedale Sirai di Carbonia e, a tal fine, è necessaria una mobilitazione della città di Carbonia e del territorio, perché non sono accettabili ulteriori tagli ad una Sanità già sofferente che, viceversa, necessita di una profonda revisione, oggi più che mai, considerato che la pandemia da Coronavirus ha mostrato tutti i limiti del Sistema sanitario pubblico ed evidenziato la necessità di trovare i giusti rimedi.

Giampaolo Cirronis