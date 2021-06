Si sono conclusi, a Portoscuso, i lavori per la realizzazione del monumento ai Caduti del mare. L’intervento è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Portoscuso e l’Associazione Marinai d’Italia i quali, una volta individuata e concordata l’ubicazione sul Lungomare Colombo, hanno reso disponibili le parti che compongono il monumento, mentre il Comune ha finanziato la progettazione e la mano d’opera necessaria.

«Portoscuso che dal mare trae origine, al pari di tante cittadine marinare, potrà finalmente avere un riferimento per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in mare – ha detto il sindaco Giorgio Alimonda -. Non appena verranno completate le formalità burocratiche necessarie verrà fissata la data di inaugurazione ufficiale. Ringraziamo l’Associazione Marinai d’Italia e tutti coloro che nel tempo hanno collaborato per l’ottenimento di questo importante risultato.»