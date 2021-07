Anche a Iglesias sono disponibili la cartolina e l’annullo speciale per la “Giornata internazionale dell’amicizia”

Poste Italiane comunica che, a partire da oggi, 28 luglio, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Iglesias Centro (corso Colombo) sarà disponibile una cartolina filatelica dedicata alla “Giornata internazionale dell’Amicizia” istituita nel 2011 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e che si celebra il 30 luglio di ogni anno. Fino al 4 agosto, a Iglesias Centro, disponibile anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

L’idea è quella di celebrare l’amicizia tra le nazioni, come fonte di ispirazione per tutti per rafforzare la pace tra i popoli. Le crisi e le sfide della vita si possono affrontare promuovendo uno spirito di solidarietà umana che assume diverse forme e la più semplice è proprio quella dell’amicizia.

Il 30 luglio è anche il giorno perfetto per dimostrare agli amici e alle persone care quanto valgono per noi. Poste Italiane ha voluto dare un contributo realizzando una cartolina “Caro amico ti scrivo”. Un gesto semplice, ma pieno di significato, è quello di spedire una cartolina scritta a mano che rappresenta, nell’epoca dei social network, un oggetto che può essere custodito nel tempo.