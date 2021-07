Emanuele Cani (Pd): «Villacidro, basta morti bianche, si deve lavorare per vivere»

«Venerdì mattina ho partecipato con il segretario provinciale del Medio Campidano Gigi Piano all’iniziativa che si è svolta a Villacidro. Da sempre siamo attenti alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Anche in questa occasione è doveroso rimarcare che il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere sempre garantiti. Non è possibile che ci siano ancora morti bianche. Quanto accaduto i giorni scorsi a Villacidro deve essere più di un monito. Da Villacidro deve partire un segnale chiaro e inequivocabile. Sulla sicurezza sul lavoro e la pelle dei lavoratori non si può scherzare.»

Lo ha detto, Emanuele Cani, segretario regionale del Partito democratico.