Il Museo del Carbone dal 10 al 31 luglio 2021 ospiterà la mostra “Shine a Light – Omaggio alle lampade che hanno fatto la storia” di Alessandro Spiga

Fin dalla sua nascita la fotografia ha avuto con la pittura un complicato, ma tutto sommato fruttuoso, rapporto. Con il progetto “Shine a Light” Alessandro Spiga ha voluto trovare un punto di incontro tra queste due forme d’arte utilizzando l’acquerello per compensare il limite monocromatico della cianotipia, antica tecnica di stampa fotografica risalente alla prima metà dell’800.

Per la realizzazione della mostra l’attenzione dell’autore si è concentrata sulle lampade utilizzate nel corso dei secoli nelle miniere. Grazie alla disponibilità del Museo del Carbone, che durante la catalogazione della collezione ha messo a disposizione le lampade per realizzare le fotografie, Alessandro Spiga ha potuto immortalare l’evoluzione di questo fondamentale strumento per il lavoro nel sottosuolo, dalle lampade alimentate a grasso animale alle attuali lampade a led, passando per le iconiche lampade a carburo che per decenni furono inseparabili compagne di vita per i minatori.

Tra le centinaia di lampade fotografate, l’autore ha deciso di selezionarne 25, per rappresentarle in modo innovativo e originale ed esporle per la prima volta nello stesso Museo dove il progetto è iniziato.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle18.00. L’ingresso è gratuito. E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i locali del Museo.