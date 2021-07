Tragedia alla “Villaservice”, appello della Uil per la sicurezza

La segreteria generale della UilTrasporti, insieme a quella confederale della Uil, esprime costernazione per l’incidente del lavoro in cui ha perso la vita un operaio cinquantaseienne della Società “Villaservice”, che si occupa del trattamento dei rifiuti per il comune di Villacidro e quelli del circondario.

«Manifestiamo la nostra solidarietà alla famiglia della vittima – spiegano il segretario generale della Uiltrasporti sarda William Zonca e la segretaria generale della Uil Francesca Ticca -: in attesa dell’accertamento della dinamica dell’incidente non possiamo che lanciare un altro appello per la sicurezza nei cantieri. È inammissibile che si continui a morire sui posti di lavoro.»