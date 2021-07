Pd: «Gravi ritardi nei tempi di approvazione della manovra di assestamento di Bilancio della Regione»

«Il gruppo del Partito democratico del Consiglio regionale esprime viva preoccupazione per i ritardi con cui si sta procedendo a portare in Consiglio la manovra di assestamento di Bilancio, annunciata da tempo come la vera manovra finanziaria “politica” dopo l’approvazione di una finanziaria “tecnica”.»

Lo scrivono, in una nota, il gruppo del Pd in Consiglio regionale ed il segretario regionale del Pd Emanuele Cani.

«È incredibile che la Giunta regionale deleghi ai capigruppo di maggioranza la presentazione del provvedimento deresponsabilizzandosi in maniera incomprensibile e tradendo gli impegni assunti nei confronti del sistema economico e delle famiglie – aggiungono -. Chiediamo che il Consiglio ripristini i tempi e le modalità del confronto democratico, consentendo la più ampia condivisione dei temi, anche per evitare gli errori del recente passato. Riteniamo non ammissibile il tentativo di inserire in questa manovra finanziaria argomenti estranei che richiedono tutti i tempi e approfondimenti specifici, ad iniziare dalla correzione dei provvedimenti di legge impugnati dal Governo (sanità, Enti locali, Piano casa) e altri interventi già proposti per un percorso autonomo come il Dl 101 che punta a ripristinare i Consigli di Amministrazione degli Enti.»

«Si tratta di un’operazione che smaschera la mancanza di visione politica e senso di responsabilità della Giunta oltreché la litigiosità nella maggioranza, che ha come obiettivo quello di mettere un bavaglio all’opposizione tentando di attribuire a quest’ultima eventuali ritardi nell’approvazione della manovra – concludono -. Il Pd non è disponibile a questi giochi di bassa lega e non rinuncerà ad esprimere la propria posizione su ogni argomento affrontato. L’imperdonabile ritardo accumulato con gravissime conseguenze sul sistema economico e sociale dell’isola sono da imputare esclusivamente all’incapacità del centro destra di affrontare i problemi.»