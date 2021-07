Sono 308 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 4.117 test eseguiti (7,48%), 1 decesso

Sono 308 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 4.117 test eseguiti (7,48%). Salgono a 4.659 gli attualmente positivi, 61.721 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.499.806 tamponi.

Si registra 1 decesso (1.501 in totale). I ricoveri ospedalieri sono 70 pazienti in area medica (+9 rispetto al report precedente) e 11 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 4.578 le persone in isolamento domiciliare.

Sul territorio, 17.608 (+193) casi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.568 nel Sud Sardegna (+55), 5.429 a Oristano (+23) , 11.102 a Nuoro (+16), 18.000 (+21) a Sassari, 14 fuori Regione.