Stop alla fauna selvatica. Salvatore Deidda (FdI): «Basta embarghi e misure restrittive per la Sardegna»

«Da anni, ormai, la Sardegna vive un ingiusto embargo per limitare la peste suina ed è l’unica Regione in Italia. Non abbiamo più casi da molto tempo, ma ancora l’Unione europea chiede sacrifici ai nostri allevatori e produttori perché ci sarebbero troppi maiali selvatici e cinghiali possibili portatori del virus. In Europa, e non solo, la peste suina sta dilagando e allora perché non si interviene radicalmente, ma si lasciano i cinghiali proliferare? Sia chiaro, nessuno vuole una caccia senza regole ma bisogna regolamentare. Non possiamo più sopportare questi embarghi e misure restrittive. Ancora aspetto risposte dal Governo a interpellanze ed interrogazioni su come sta perorando la nostra causa e abbiamo portato il tema anche al Parlamento europeo.»

A dichiararlo è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

Antonio Caria