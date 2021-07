La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l’accordo con l’atleta statunitense Tyus Akili Battle per la stagione 2021-2022. Classe 1997, Battle arriva dalla prima annata da professionista in forza a Enisey, in Russia, dove ha disputato la VTB League chiudendo con 12.6 punti, 3,8 rimbalzi e 2.6 assist in 24 gare.

Antonio Caria