195 Sulcitana: proseguono i lavori tra Sarroch e Capoterra

Vanno avanti i lavori di completamento del lotto 1 della nuova statale 195 “Sulcitana”, tra i territori di Capoterra e Sarroch.

Già riaperta al traffico la rampa di collegamento in località Su Loi, in direzione Cagliari tra il tratto a 4 corsie in gestione Cacip e il vecchio tracciato della statale 195. È quindi stato rimosso il doppio senso di marcia precedentemente istituito nella rampa in direzione Pula ed il traffico è stato ripristinato secondo la configurazione originale.

Antonio Caria