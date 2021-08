A circa due mesi dalle elezioni, la vice ministro del Mise Alessandra Todde (M5S) scende in campo al fianco di Gian Luca Lai, candidato a sindaco di Carbonia.

«Il mio impegno per il Sulcis in questi due anni di esperienza governativa non ha avuto soste – scrive Alessandra Todde in un post pubblicato oggi nel suo profilo Facebook -. Il Sulcis ha la possibilità di ospitare una filiera d’alluminio di eccellenza, che é strategica per il nostro paese. Non si può pensare di avere incisività nella meccanica di precisione, nell’Aerospazio o nella nuova mobilità senza una produzione di alluminio nazionale. L’unica strada per produrre in modo compatibile, smaltendo e bonificando secondo norma i siti, è quella di valorizzare le aziende che già lo fanno e far ripartire chi vuole investire in questi termini.»

«Per fare in modo che questa filiera riparta é necessario che la Regione Sardegna, il Consorzio Industriale, le aziende presenti nell’area, i sindaci del territorio – con la regia del Governo nazionale -, siano in grado di dare le giuste risposte ai lavoratori e di spendere correttamente l’enorme quantità di soldi pubblici che stanno ricevendo per questa ripartenza – aggiunge Alessandra Todde -. Di una cosa ho la certezza, il mio lavoro non sarebbe stato possibile senza il continuo supporto del comune di Carbonia, del suo sindaco e dei suoi assessori che mi hanno aiutato continuamente a decifrare la complessa geografia di questo territorio fornendomi un polso continuo e la giusta visione.»

«La presenza del MoVimento 5 Stelle alla guida di Carbonia ha rappresentato la possibilità di poter lavorare con le giuste informazioni e con il supporto necessario per muoversi in questa complessità – sottolinea la n° 2 del ministero dello Sviluppo economico del Governo Draghi -. Per questo voglio sostenere con convinzione la candidatura a Sindaco per le amministrative di ottobre di Gian Luca Lai, attuale vicesindaco di Carbonia e assessore dell’Ambiente.»

«Per cambiare realmente il Sulcis ad ottenere lavoro, reali investimenti sull’ambiente e sviluppo non serve replicare modelli vecchi che ancora oggi si muovono per zavorrare il territorio e che hanno prodotto sussistenza ma non dignità, ma credere e lavorare per un rinnovamento reale – conclude Alessandra Todde -. Fatto di aziende vive, che rispettano le leggi ambientali e di un territorio competitivo.»