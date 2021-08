Sono 210 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 2.780 test eseguiti (7,55%), 1 decesso

Sono 210 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 2.780 test eseguiti (7,55%).

Si registra 1 decesso: una donna di 90 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna (1.505 in totale). I ricoveri ospedalieri sono 80 in area medica (+3 rispetto al report precedente) e 19 in terapia intensiva (numero stabile).

Attualmente in Sardegna sono 5.301 le persone in isolamento domiciliare.