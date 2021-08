Dopo quella di Marco Russu, al Carbonia arriva la conferma di Nicola Serra, centrocampista classe 1999 (compirà 22 anni il è prossimo 14 ottobre).

Cresciuto nel vivaio biancoblù, Nicola Serra nell’estate 1997 approdò al Latte Dolce, in serie D (insieme a Daniele Contu, tornato anche lui a Carbonia, protagonista della promozione dall’Eccellenza alla serie D e della conquista della Coppa Italia di Eccellenza, passato lo scorso anno al Villamassargia, in Promozione, dove giocherà anche nella prossima stagione) da dove poi è passato al Castiadas.

Tornato al Carbonia nel mese di gennaio 1999, con la squadra in Promozione, Nicola Serra da allora ha legato stabilmente il suo nome ai colori biancoblù, ed è stato tra i grandi protagonisti prima della promozione in serie D e del trionfo in Coppa Italia, poi nella stagione appena conclusa, del 9° posto della squadra in serie D.

Nel prossimo campionato, Nicola Serra sarà un punto fermo nel centrocampo del Carbonia allenato da David Suazo.

Giampaolo Cirronis