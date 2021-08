Il nuovo Carbonia Calcio comincia a prendere forma. Dopo la conferma di David Suazo, ecco quella di Marco Russu

Il nuovo Carbonia Calcio comincia a prendere forma. Dopo la conferma di David Suazo, ufficializzata la scorsa settimana con la firma di un contratto biennale, oggi è arrivata la conferma di Marco Russu, primo tassello di una rosa tutta da costruire.

Marco Russu, sassarese, 25 anni, esterno difensivo, è arrivato a Carbonia lo scorso anno dalla Torres, disputando un buon campionato, con un bilancio di 27 presenze e 2 goal, nonostante gli infortuni che ne hanno condizionato le presenze. Nei giorni scorsi aveva raggiunto l’accordo con il Latte Dolce ma una volta che il Carbonia ha superato le difficoltà per l’iscrizione al prossimo campionato, ha rimesso in discussione quella scelta ed ha chiesto al Latte Dolce di poter recedere dall’accordo per giocare ancora con la maglia del Carbonia, allenato da David Suazo.

La società si sta muovendo in numerose direzioni per l’acquisizione dei calciatori da inserire nella nuova rosa, alcune di queste sono ben avviate e potrebbero essere definite già nelle prossime ore.

Giampaolo Cirronis