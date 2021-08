Sud Sardegna: la corrispondenza postale sarà più green

In alcuni centri del Sud Sardegna la corrispondenza da parte di Poste Italiane sarà più green. Ciò grazie a 26 nuovi mezzi ecologici che sono andati ai comuni di Assemini (4), Barumini, Carbonia, Carloforte, Capoterra (5), Dolianova (3), Iglesias (2), Pula (2), Sanluri, Senorbì, Serramanna (2), Serrenti (2) e Villaputzu.

Sono già disponibili infatti, in 13 centri di distribuzione e punti di distribuzione. della corrispondenza e dei pacchi distribuiti nel territorio del sud dell’isola. In molti casi si tratta dei primi mezzi di questa tipologia adottati da Poste Italiane nelle diverse sedi del territorio, dal Campidano al Sulcis Iglesiente, dalla Trexenta al Sarrabus, fino all’isola di San Pietro.

Antonio Caria