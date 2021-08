La band nuorese “Ammerare” s’è imposta nella finale regionale di Sanremo Rock 2021, tenutasi lo scorso 3 luglio a Iglesias

La band nuorese “Ammerare” (aggiungere) s’è imposta nella finale regionale di Sanremo Rock 2021. Nata a Nuoro nel 2016, nel 2020 ha prodotto un disco intitolato “20VENTI” , scritto in lingua sarda ed italiana,

La band è composta da Daniele Barbato Boe (piano e fondatore, ex Istentales) al piano, Nicola Corrias (batteria), Nino Demurtas (chitarra), Giuseppe Mele (voce), Gianpaolo Ara (basso), Dario Fenu (tastiere).

Ha partecipato al concorso Sanremo Rock, imponendosi nella finale tenutasi a Iglesias lo scorso 3 luglio.

«Il prossimo passo – dice Nicola Corrias – sarà andare a Sanremo per giocarci la finalissima nazionale al Teatro Ariston, il prossimo 11 settembre.»

La band è composta da musicisti nuoresi, tranne Nicola Corrias, cittadino di Carbonia.