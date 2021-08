Angeli nel Cuore e la cultura del riciclo: Riciclo in Passerella 2021 il 20 agosto all’anfiteatro comunale di Arbus

Il 20 agosto, presso l’anfiteatro comunale di Arbus, intitolato a Sandro Usai, andrà in scena l’edizione 2021 della manifestazione ideata e organizzata da Angeli nel Cuore, mirata a sensibilizzare la popolazione al riciclo e al riutilizzo dei materiali. Storicamente conosciuta come “La Solidarietà nel Pret-à-porter“, anche quest’anno la sfilata avrà il suo nuovo nome, Riciclo in Passerella, marchio registrato al ministero dello Sviluppo economico.

Tanti gli abiti in gara, con i quali i realizzatori hanno dato sfogo alle loro fantasie riciclando i materiali più vari: dai giornali, ai guanti, ai vecchi elenchi telefonici, per esempio. I partecipanti arrivano da diverse zone della Sardegna e, quest’anno, c’è anche un tocco di internazionalità con la partecipazione di concorrenti albanesi.

Durante la serata, che avrà inizio alle ore 21.00, previsti interventi di alcuni ospiti, musicali e non. A fine serata, conosceremo il responso della Giuria, che sarà chiamata a premiare, con dei buoni spesa, Miss Riciclo e Miss Riciclo Junior, l’Abito di riciclo più originale e la Location più suggestiva.

A causa delle normative vigenti, per il contrasto della diffusione del Covid-19, saranno disponibili solamente 265 posti a sedere, ragion per cui si rende necessaria la prenotazione. Chiunque lo desiderasse può prenotare, entro le 21.00 di mercoledì 18 agosto, attraverso il seguente link: https://www.eventbrite. it/e/166653078845/