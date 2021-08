Da lunedì 16 agosto, in Sardegna, vaccini senza prenotazione per i giovani tra i 12 e i 18 anni

«Un nuovo passo avanti determinante per riportare alla piana normalità la vita e le attività dei giovani e dei ragazzi, ad iniziare dalla scuola e dall’attività sportiva.»

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta il nuovo impulso alla campagna vaccinale destinata ai ragazzi, che prevederà anche corsie dedicate negli hub.

In attuazione delle recenti disposizioni del Commissario Straordinario Figliuolo, sono in corso di predisposizione apposite agende dedicate alla prenotazione della vaccinazione per i cittadini della fascia di età 12-18 anni, ossia nati tra il 2003 ed il 2009 (limitatamente a chi ha già compiuto 12 anni). I cittadini che rientrano in tale fascia di età, a partire da lunedì 16 agosto, possono prenotare la vaccinazione, con le modalità già note:

• Presso gli ATM degli Uffici Postali

• Tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00)

• Tramite i Portalettere