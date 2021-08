Lunedì mattina, a Iglesias, vertice Comune-ATS sulla campagna vaccinale. Il 29 agosto si terrà l’Open day presso l’Hub vaccinale di via Toti

Lunedì 23 agosto, alle ore 11.00, presso la Sala riunioni del Centro Direzionale del comune di Iglesias, in via Isonzo 7, si terrà un incontro tra l’Amministrazione comunale e la Sanità territoriale per fare il punto sulla campagna vaccinale in corso ed illustrare le prossime iniziative.

All’incontro parteciperanno il sindaco Mauro Usai per il comune di Iglesias, ed il dottor Giuseppe Ottaviani, responsabile della campagna vaccinale nel territorio.

Verranno presentati ed analizzati i dati relativi alle vaccinazioni in corso, e verranno illustrate le prossime iniziative di carattere eccezionale, come gli “Open days”, nel corso dei quali sarà possibile ricevere il vaccino senza dover ricorrere alle prenotazioni, al fine di ampliare ulteriormente il numero delle persone vaccinate.

L’“Open day”, ad Iglesias, si terrà domenica 29 agosto, presso l’Hub vaccinale nella palestra di via Toti.