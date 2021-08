E’ morto ieri sera, all’età di 74 anni, Bruno Saba, ex segretario generale della CISL del Sulcis Iglesiente per tre mandati consecutivi, l’ultimo dei quali si concluse nel 2002. Gli subentrò Antonello Corda, scomparso nel 2014.

Di formazione socialista, Bruno Saba ha dedicato oltre tre decenni della sua vita all’attività sindacale, protagonista delle battaglie per il lavoro negli ultimi 25 anni del secolo scorso. Terminato l’impegno sindacale, è stato consulente dell’INSAR (Iniziative Sardegna S.p.A.) e, per un breve periodo, si è dedicato alla politica nel nascente Partito democratico, ricoprendo anche l’incarico di segretario della federazione provinciale, ma ha capito presto di non essere a suo agio ed ha scelto di dedicarsi interamente alla famiglia. Da qualche anno si era trasferito in Toscana, a Carrara, dove vivono il figlio e la nuora, e rientrava a Carbonia per brevi periodi nel corso dell’anno.

La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia, la moglie Mariella, il figlio Massimiliano e la nuora Francesca, i parenti e tra quanti lo hanno conosciuto, frequentato ed apprezzato, nel corso degli anni, per le qualità umane e professionali.

Personalmente, ho conosciuto Bruno Saba nei primi anni della mia attività giornalistica, nei primissimi anni ’80 e mi legava a lui un rapporto di reciproca stima.

Ciao Bruno

Giampaolo Cirronis