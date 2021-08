L’Amministrazione comunale di Portoscuso, di concerto con ATS, ha organizzato due giornate di vaccinazione in loco presso la palestra interscolastica di via Asproni

L’Amministrazione comunale di Portoscuso, di concerto con ATS, ha organizzato due giornate di vaccinazione in loco presso la palestra interscolastica (ex Scuole medie) in via Asproni.

Le date concordate sono lunedì 30 agosto e lunedì 6 settembre, con il seguente calendario:

Lunedì 30 agosto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Lunedì 6 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

La vaccinazione è aperta a tutte le fasce d’età dai 12 anni in su, residenti nel comune di Portoscuso.