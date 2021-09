A Villaperuccio è stata presentata una sola lista, il candidato sindaco Marcellino Piras e i 12 candidati consiglieri tutti eletti se si raggiungerà il 50% +1 dei votanti

Marcellino Piras, 62 anni, vice sindaco uscente, è l’unico candidato a sindaco, con la lista “Sa Baronia in Comune”, per le elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre prossimi. L’unico ostacolo da superare per rilevare l’eredità di Antonello Pirosu, sindaco per ben tre consiliature consecutive e ben 15 anni e mezzo, è il raggiungimento del quorum del 50% + 1 dei voti validi.

62 anni, colonnello dell’Esercito in pensione, Marcellino Piras ha anche un passato di arbitro di calcio e, negli ultimi anni, ha ricoperto anche il ruolo di commissario AIA.

I 12 candidati alla carica di consigliere comunale che risulteranno tutti eletti con il candidato sindaco se si recherà alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto: Nicola Uccheddu, Cristian Nonnis, Pancrazio Montei, Patrizia Secci, Samuele Lai, Mario Stera, Roberto Pinna, Simone Pilloni, Daniela Crobu, Maurizio Aresu, Gabriella Pintus, Dante Carta.