E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione calcistica in serie D. Dopo l’ufficializzazione dei gironi, che ha visto la conferma dell’inserimento delle sette squadre sarde nel girone G, con otto squadre laziali e tre campane, in attesa della compilazione dei calendari ormai prossima, il Dipartimento interregionale ha definito il programma della Coppa Coppa Italia, che prevede un turno preliminare per 88 squadre, dal quale scaturiranno le 44 squadre che raggiungeranno le 68 già ammesse di diritto al primo turno.

Delle sette squadre sarde, quattro scenderanno in campo domenica 12 settembre nel turno eliminatorio, in due derby: Arzachena-Atletico Uri e Muravera-Torres.

Calendario della Coppa Italia

22 settembre 2021 – Primo turno

3 novembre 2021 – Trentaduesimi

24 novembre 2021 – Sedicesimi

5 gennaio 2022 – Ottavi

2 marzo 2022 – Quarti

30 marzo 2022 – Semifinali

22 maggio 2022 – Finale

Mercoledì 22 settembre, alle 15.00, è in programma il derby Carbonia-Lanusei (a Siliqua, inizio ore 16.30), il Sassari Latte Dolce affronterà la vincente del preliminare tra Muravera e Torres, mentre la vincente del preliminare tra Arzachena ed Atletico Uri ospiterà il Trastevere.