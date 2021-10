A Teulada è stato ucciso lo chef Alessio Madeddu. 51 anni, l’uomo era diventato famoso per la sua partecipazione al programma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese. Il 2 novembre di un anno fa, fu al centro di un fatto di cronaca, protagonista di una violenta aggressione con una ruspa, ai danni dei carabinieri, per la quale venne condannato per tentato omicidio. Si trovava agli arresti domiciliari.

Il corpo senza vita di Alessio Madeddu è stato trovato dai carabinieri davanti al suo locale, situato a Porto Budello. L’omicidio sarebbe stato compiuto con diversi di un’arma da taglio, probabilmente un’accetta.

Sull’omicidio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari ed i colleghi della compagnia di Carbonia.