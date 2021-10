Penny Market: assunzione di 100 nuove figure in Italia. La nota catena di supermercati ricerca soprattutto Addetti Vendita

Penny Market, uno dei gruppi commerciali leader nel settore del discount alimentare, assume 100 figure, che riguarderanno soprattutto Addetti alla Vendita, da inserire presso i 386 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Oltre agli Addetti alla Vendita, che dovranno avere ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra e che dovranno gestire tutte le attività di cassa, rifornire i banchi, esporre la merce, dare supporto alla clientela e occuparsi della pulizia e dell’ordine del punto vendita, Penny Market ricerca anche Responsabili di Negozio, con motivazione al lavoro per obiettivi, predisposizione al contatto con il pubblico, forte capacità di leadership, attitudine al problem solving e ottime doti comunicative, che dovranno organizzare e supervisionare i dipendenti e il punto vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce, tenere pulito il punto vendita e gestire le attività di cassa; Specialisti di Macelleria, con voglia di fare, spirito di squadra, proattività e ottime capacità organizzative, che dovranno allestire il banco in area vendita secondo le indicazioni aziendali, tagliare e mettere in vaschetta i diversi tipi di carne, sanificare il reparto e le attrezzature di lavoro, controllare le anomalie qualitative e quantitative, rifornire gli scaffali, supportare la clientela e i colleghi nelle attività di cassa; Direttori di Negozio, con forte motivazione al lavoro per obiettivi e predisposizione al contatto con il pubblico, che dovranno gestire gli ordini e tutte le attività di cassa, gestire i dipendenti e il punto vendita, offrire assistenza ai clienti, esporre la merce nel negozio e controllare l’igiene del punto vendita. Inoltre Penny Market offre opportunità di stage della durata di 6 mesi per Addetti Vendita, i quali saranno affiancati al personale esperto e impareranno a relazionarsi con i clienti, approfondendo attività e responsabilità necessarie a lavorare in uno dei punti vendita dell’azienda. Essi dovranno essere solari, propositivi, appassionati della Grande Distribuzione, con passione, determinazione e voglia di crescere.

Per verificare le altre figure…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://diariolavoro.com/penny.html .