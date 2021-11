E’ iniziato oggi, a Carloforte, il terzo ciclo di vaccinazioni per gli over 80 e determinate categorie fragili. 420 i vaccini somministrati

E’ iniziato oggi, a Carloforte, il terzo ciclo di vaccinazioni per gli over 80 e determinate categorie fragili. Sono stati 420 i vaccini somministrati al Cine Teatro Cavallera, appositamente allestito per l’occasione .

