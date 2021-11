I carabinieri di Carbonia ieri hanno arrestato un 39enne ritenuto responsabile di reati di rapina aggravata e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi

I carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia, ieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GUP del Tribunale di Cagliari, a carico di un 39enne del luogo, ritenuto responsabile di reati di rapina aggravata e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, commessi a Carbonia il 15 febbraio 2021, in concorso con un’altra persona. L’uomo, che per quei fatti si trovava in regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, dal 18 ottobre scorso si era allontanato senza farvi più rientro. Alle ore 19.30 di ieri è stato rintracciato dai carabinieri e, in forza del citato provvedimento custodiale, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.